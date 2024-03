Nuoto di fondo, Italia seconda nella staffetta mista a Soma Bay. Sprint favorevole alla Francia

Calato il sipario sull’appuntamento di Coppa del Mondo di nuoto di fondo a Soma Bay (Egitto). Nella giornata di ieri l’Italia aveva potuto fregiarsi di un tris d’assi in piena regola nella 10 km maschile. L’affermazione di Domenico Acerenza e gli altri due posti del podio occupati da Gregorio Paltrinieri e da Dario Verani sono stati motivi d’orgoglio in particolare per Fabrizio Antonelli, allenatore di un gruppo allargato di atleti e comprendente i nuotatori citati.

Quest’oggi la tappa del massimo circuito si è chiusa con la staffetta mista. Due donne e due uomini a darsi il cambio, affrontando 1500 metri nelle acque libere. Una gara che si è decisa allo sprint e con Paltrinieri preceduto di 0.1 dal francese Marc-Antoine Olivier.

Quartetto tricolore che ha visto competere anche Ginevra Taddeucci, Barbara Pozzobon e Acerenza, mentre i transalpini hanno potuto contare anche su Caroline Jouisse, Ocean Cassignol e Jules Wallart. 1:11.10.1 il crono della Francia e 1:11.10.2 quello dell’Italia, mentre la Germania, priva di Florian Wellbrock e con Leonie Beck, è giunta terza in 1:11.17.6.