Nuoto Artistico, Assoluti italiani: Giorgio Minisini ed Enrica Piccoli vincono nei singoli, sorride la Rari Nantes nella prova libera a squadre

Si è appena conclusa la quarta e ultima giornata degli Assoluti di nuoto artistico nell’impianto di Riccione. Si assegnavano oggi gli ultimi tre titoli italiani, e almeno nella gara del solo libero maschile non c’è stata storia con Giorgio Minisini.

Il campione del mondo in carica chiude con un punteggio netto di 224.6438, con il primo posto mai in discussione. Dietro di lui la coppia della UISP Bologna comporta da Filippo Pelati (205.0854) e Francesco Cosentino (195.4877) che hanno di che sorridere, il primo (campione europeo juniores) per un punteggio superiore ai 200 punti e il secondo per aver confermato il coefficiente più alto di gara: niente male per due 2007.

Lotta vera invece nel solo libero femminile, con Enrica Piccoli che conferma la prima piazza delle eliminatorie: l’atleta delle Fiamme Oro chiude in 242.8541, con Jasmine Verbena (Sport Village) che approfitta della prova meno performante della compagna di squadra Valentina Bisi e sale al secondo posto. Terza piazza appannaggio di Isotta Sportelli (Aurelia Nuoto) in 228.6562, meglio di due decimi di punto rispetto a Bisi.

Nella prova a squadre libera arriva invece la vittoria della Rari Nantes Savona: alzando il loro livello di difficoltà, non pagano il basemark subito e così Beatrice Andina, Greta Gitto, Giorgia Lucia Macino Sarah Maria Rizea, Sophie Tabbiani, Alice Tissone, Flaminia Vernice e Melissa Polidoro Baglione si impongono in 263.2376. La Plebiscito Padova rimane seconda in 259-4042, terzo posto per il Syncro Med Muriantichi che approfitta dei tanti errori della Busto Nuoto, che aveva chiuso al primo posto le eliminatorie.