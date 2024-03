Nuoto artistico, Minisini-Pedotti campioni italiani nel duo misto libero. Piccoli-Sportelli vittoriose nel duo libero

In archivio la prima giornata di finali dei campionati italiani invernali di nuoto artistico nello Stadio del Nuoto di Riccione. Assegnati oggi i primi due titoli in due specialità dove solitamente siamo protagonisti, il duo libero e il duo misto libero.

Nel duo libero, in assenza della regina Linda Cerruti, che è comunque divenuta protagonista a causa della proposta di matrimonio del suo compagno, sono Enrica Piccoli ed Isotta Sportelli le due a diventare campionesse italiane: per loro un punteggio di 250.4666, avanti alla coppia della Marina Militare composta da Costanza Ferro e Sofia Mastroianni. Podio completato dalle giovanissime Valentina Bisi e Jasmine Verbena, classe 2007 dello Sport Village ssd.

Non c’è gara invece nel duo misto libero: bastava sapere della presenza di Giorgio Minisini e Susanna Pedotti che si sapeva che, in fondo, il titolo italiano fosse già assegnato. I due delle Fiamme Oro dominano in 243-5459, alle loro spalle la coppia della Futura Club Prato composta da Ginevra Marchetti e Gabriele Minak (199.2417), terzo posto per Filippo Pelati e Diana Bonicelli, che ha sostituito all’ultimo Alessia Austranti, della CN UISP Bologna. Per il duo Minisini-Pedotti è un passo in più verso il futuro, visto che hanno cominciato il loro percorso soltanto a Doha. Si sa, vincere aiuta a vincere e nuotare insieme fa conoscere ogni piccola sfumatura.