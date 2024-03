Nuoto artistico, Giorgio Minisini in evidenza nel primo giorno degli Assoluti a Riccione

Calato il sipario sulla prima giornata degli Assoluti di nuoto artistico, di scena a Riccione. La rassegna nazionale, in programma fino a domenica 24 marzo, ha visto iniziare il proprio schedule dalle eliminatorie del doppio misto e doppio libero. Una manifestazione che vede al via 300 atleti in rappresentanza di diciotto società: 42 singoli femmini e 10 maschili; 42 duo femminili e 9 mixed; 18 squadre e 290 obbligatori.

Giorgio Minisini e Susanna Pedotti hanno subito voler dare grandi segnali di vitalità. La coppia ha completato le eliminatorie al comando del ranking provvisorio con 222.1855 punti: 130.3855 per gli elementi e 93.6000 per l’impressione artistica con un DD dichiarato di 40.10. Alle loro spalle Ginevra Marchetti e Gabriele Minak (180.9083) e Alessia Austranti e Filippo Pelati (165.9021).

Nell’altra gara prevista, Giulia Vernice e Francesca Zunino della RN Savona ha ottenuto il miglior riscontro di 238.3708, facendo meglio di Valentina Bisi/Jasmine Verbena (230.7521) e di Sarah Rizea/Flaminia Vernice (228.0083).

Appuntamento a domani con i preliminari del libero del singolo maschile, sempre con Minisini tra i protagonisti, il solo e la routine delle squadre.