Nuoto artistico, Giorgio Minisini ed Enrica Piccoli al comando dopo le eliminatore dei due liberi del solo

Andata in archivio la seconda giornata degli Assoluti di nuoto artistico nell’impianto di Riccione. Nella piscina romagnola in programma quest’oggi la fase preliminare delle routine “free” del solo maschile, femminile e della prova riservata alle squadre, in una rassegna che avrà il proprio epilogo domenica 24 marzo.

Giorgio Minisini, tra i protagonisti dell’ultima rassegna iridata a Doha, ha ottenuto il miglior punteggio nel solo libero riservato agli uomini, ottenendo lo score di 222.4271. Alle spalle del Golden Boy, troviamo Filippo Pelati, campione europeo junior, che ha chiuso con 186.0313. Terzo Francesco Cosentino, classe 2007, che si è fermato a 172.1188 punti.

Nella prova al femminile sfida molto serrata tra Enrica Piccoli (240.3252) e Valentina Bisi, distante cinque punti (235.0646). Terza Jasmine Verbena 234.9210. Nelle eliminatorie del libero a squadre, in conclusione, Busto Nuoto (256.6417) ha terminato il proprio esercizio davanti a CS Plebiscito Padova (253.7520) e a Rari Nantes Savona (252.8918).