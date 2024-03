NBA, i risultati della notte: Phoenix sorprende Denver, OKC ko con Houston all’overtime. Bene Minnesota e New York

Nottata piena di partite in NBA, sempre più vicina alla fine della stagione regolare. Scivolata dei Denver Nuggets: fra le mura amiche trovano un bruciante ko per 97-104 con i Phoenix Suns, dettato dai 30 punti di Kevin Durant con 13 assist, non basta la quasi tripla doppia di Nikola Jokic con 22 punti, 10 assist e 9 rimbalzi. La franchigia dell’Arizona sale così al settimo posto ad ovest, conference che vede sempre la stessa Denver in testa.

Ma ora i Minnesota Timberwolves sono sempre più vicini, per loro successo netto (106-91) contro i Detroit Pistons ancora senza Simone Fontecchio. Anche con una serata negativa della star Anthony Edwards, 9 punti con 11 tiri: Naz Reid e Jaden McDaniels fanno la parte dei leoni, 21+10 per il primo, 20 punti per l’altro.

Al loro fianco restano gli Oklahoma City Thunder, che vanno ko al supplementare contro gli Houston Rockets: senza Shai Gilgeous-Alexander ed un Chet Holmgren da 2 punti è Josh Giddey a portare avanti la baracca con 31 punti, ma dall’altra parte Jalen Green fa meglio con 37 punti dopo il career high di 42 della scorsa settimana. I Los Angeles Clippers invece ringraziano Kahwi Leonard per il successo in volata sui Philadelphia 76ers: 17 punti, ma il gioco da tre punti e la stoppata della vittoria. Dall’altra parte di Los Angeles giornata ‘in ufficio’ per Lebron James, che con una tripla doppia da 23 punti, 14 rimbalzi e 12 assist guida i Lakers al colpo in trasferta sui Memphis Grizzlies.

A Est si segnala la netta vittoria dei New York Knicks in casa dei Toronto Raptors grazie a un primo quarto da 45 punti: uomo di copertina Miles McBride, che pareggia il career high a quota 29, oltre al solito Jalen Brunson da 26 punti e 7 assist e al ‘Big Ragù’ Donte DiVincenzo (16 per lui). Sconfitta per i Cleveland Cavaliers, che si fanno sorprendere dagli Charlotte Hornets del sempre più solido Brandon Miller da 31 punti, ma Garland e compagni non ne pagano le conseguenze: gli Orlando Magic perdono con i Golden State Warriors, gli Indiana Pacers affondano con i Chicago Bulls e le distanze dal quarto posto rimangono immutate.

NBA, I RISULTATI DELLA NOTTE (27 MARZO)

Washington Wizards-Brooklyn Nets 119-122

Orlando Magic-Golden State Warriors 93-101

Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers 118-111

Toronto Raptors-New York Knicks 101-145

Philadelphia 76ers-Los Angeles Clippers 107-108

Atlanta Hawks-Portland Trail Blazers 120-106

Oklahoma City Thunder-Houston Rockets 106-91

Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers 124-136

Chicago Bulls-Indiana Pacers 125-99

Utah Jazz-San Antonio Spurs 111-118

Denver Nuggets-Phoenix Suns 97-104