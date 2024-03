NBA, i risultati della notte (5 marzo): vittorie per Bulls e Lakers, Lillard trascina i Bucks contro i Clippers

Si sono completate da poco le sei partite disputate nella notte NBA per la regular season 2023-2024. Come sempre non sono mancate le grandi giocate da parte dei campioni che militano nella Lega cestistica più famosa al mondo: andiamo a fare quindi un breve recap di quanto accaduto negli States.

I Memphis Grizzlies (21-41) battono a domicilio i Brooklyn Nets (24-37) per 102-106. Padroni di casa avanti di misura alla prima sirena (31-29), con gli ospiti che nel secondo quarto mettono la freccia (52-53). Nella ripresa i Grizzlies conservano un solo possesso pieno di vantaggio dopo 36’ di gioco (77-80), riuscendo a mantenere a distanza di sicurezza i Nets nella frazione conclusiva per il 102-106 finale con cui Memphis fa saltare il fattore campo. 25 punti di Luke Kennard tra le fila dei Grizzlies, con Nic Claxton miglior realizzatore di Brooklyn con 21 punti.

Vittoria interna per i Minnesota Timberwolves (43-19) contro i Portland Trail Blazers (17-43) col punteggio di 119-114. Minnesota si trova già davanti nel punteggio dopo 12’ (28-26), con Portland che accenna ad una timida reazione nel secondo parziale rimanendo però a -7 (55-48). Nella ripresa i Timberwolves toccano anche il +13 (75-62), ma i Trail Blazers non mollano e mantengono il contatto all’ultima pausa breve del match (88-82). Nel quarto finale Minnesota dà fondo alle energie rimaste per trovare lo strappo decisivo – arrivando anche a +15 (105-90) – con Portland che non riesce più a rientrare in partita, per il 119-114 con cui esulta il pubblico del Target Center. 25 punti e 16 rimbalzi di Rudy Gobert per i padroni di casa, con Anfernee Simons top scorer tra gli ospiti con 34 punti e 14 assist.

I Milwaukee Bucks (41-21) non tremano di fronte ai Los Angeles Clippers (39-21) vincendo per 113-106. I californiani sorprendono i campioni del 2021 nella prima frazione (25-35), riuscendo a mantenere sette punti di vantaggio all’intervallo lungo (48-55). Nella ripresa i Clippers non intendono alzare il piede dall’acceleratore e vanno anche a +15 (59-74), ma Milwaukee non intende arrendersi e nella frazione decisiva innesta le marce alte per operare il contro-sorpasso nei minuti finali: finisce 113-106 in favore dei Bucks, con uno scatenato Damian Lillard autore di ben 41 punti – 29 punti equamente divisi tra Paul George e James Harden tra le fila degli ospiti.

Affermazione casalinga anche per gli Utah Jazz (28-34) contro i Washington Wizards (9-52) per 127-115. La franchigia della Capitale statunitense riesce a mettere il naso avanti alla prima sirena (35-41), con Utah che reagisce nel secondo quarto mordendo le caviglie agli avversari prima di entrare negli spogliatoi (74-75). Nella ripresa Washington non intende cedere e continuare a ribattere colpo su colpo, con i Jazz a +1 al termine del terzo parziale (102-101). Negli ultimi 12’ Utah aumenta però l’intensità e lascia i Wizards letteralmente al palo, scappando nel punteggio per il 127-115 con cui si conclude la sfida. Jordan Clarkson partendo dalla panchina sfiora la tripla doppia con 38 punti, 10 rimbalzi e 7 assist, mentre per i Wizards il miglior realizzatore è Jordan Poole con 32 punti subentrato a partita in corso.

Successo in trasferta per i Chicago Bulls (29-32) in rimonta sui Sacramento Kings (34-26) per 109-113. I californiani partono subito forte con un primo quarto da 36-22, con Chicago che prova ad avvicinarsi nella seconda frazione ma rimane indietro di sette lunghezze (56-49). Nella ripresa i Kings volano nel punteggio sfondando anche quota venti punti di margine (79-58), con i Bulls che non si perdono d’animo e lavorano gli avversari ai fianchi nel parziale conclusivo colmando il gap ed operando il sorpasso decisivo nei minuti finali per il 109-114 con cui Chicago espugna Sacramento. 37 punti di Coby White e 33 di DeMar DeRozan decisivi, con De’Aaron Fox (20 punti e 10 rimbalzi) e Domantas Sabonis (18 punti e 21 rimbalzi) che non bastano ai Kings per evitare la sconfitta.

Nel match che chiudeva la notte NBA i Los Angeles Lakers (34-29) piegano la resistenza degli Oklahoma City Thunder (42-19) per 116-104. Primo quarto che si chiude in perfetta parità (25-25), con i padroni di casa che sfiorano la doppia cifra di vantaggio dopo 24’ (52-43). Nella ripresa i giallo-viola escono meglio dagli spogliatoi scappando fino al +17 (89-72), con i Thunder che cedono di schianto scivolando anche a -25 (116-91) e limitando il più possibile i danni nel finale per il 116-104 con cui i Lakers trovano la vittoria tra le mura amiche. 26 punti di D’Angelo Russell e doppia doppia per Anthony Davis (24 punti e 12 rimbalzi), con LeBron James che accarezza la tripla doppia con 19 punti, 11 rimbalzi ed 8 assist – Shai Gilgeous-Alexander top scorer dei Thunder con 20 punti.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies 102-106

Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers 119-114

Milwaukee Bucks-Los Angeles Clippers 113-106

Utah Jazz-Washington Wizards 127-115

Sacramento Kings-Chicago Bulls 109-113

Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder 116-104