Rugby, la Scozia ai raggi X. Squadra in grande ascesa, ha battuto con merito l’Inghilterra

Torna questo weekend il Guinness Sei Nazioni 2024 e per l’Italia, dopo il pareggio strappato in Francia, è il momento di tornare all’Olimpico di Roma, dove arriverà la Scozia. E i britannici sono in gran forma dopo la vittoria contro l’Inghilterra e senza il contestato ko subito con la Francia sarebbero in piena corsa per il titolo.

La meta non data dal Tmo a tempo scaduto contro i Bleus ha fatto discutere, con la Federazione scozzese che ha formalmente protestato per un errore che ne ha compromesso buona parte delle speranze di vincere il titolo. Ma i successi contro Galles e Inghilterra confermano che i ragazzi di Gregor Townsend sono una realtà e che possono puntare in alto.

Partendo dalla loro stella, cioè quel Finn Russell che si sta confermando sempre più uno dei numeri 10 più forti al mondo. Ma con lui c’è una trequarti di qualità, con giocatori come Huw Jones, Blair Kinghorn e Duhan van der Merwe che possono fare male in ogni momento. Ma attenzione anche alla mischia, dove Townsend può puntare all’esperienza di giocatori come Grant Gilchrist, Richie Gray, Zander Fagerson, WP Nel e Jamie Ritchie che metteranno in difficoltà il pack azzurro.

SCOZIA – convocati

Avanti

Ewan Ashman – Edinburgh Rugby

Josh Bayliss – Bath Rugby

Jamie Bhatti – Glasgow Warriors

Andy Christie – Saracens

Luke Crosbie – Edinburgh Rugby

Scott Cummings – Glasgow Warriors

Jack Dempsey – Glasgow Warriors

Rory Darge – Glasgow Warriors

Grant Gilchrist – Edinburgh Rugby

Richie Gray – Glasgow Warriors

Matt Fagerson – Glasgow Warriors

Zander Fagerson – Glasgow Warriors

Alec Hepburn – Exeter Chiefs

Will Hurd – Leicester Tigers

Johnny Matthews – Glasgow Warriors

WP Nel – Edinburgh Rugby

Jamie Ritchie – Edinburgh Rugby

Pierre Schoeman – Edinburgh Rugby

Sam Skinner – Edinburgh Rugby

George Turner – Glasgow Warriors

Glen Young – Edinburgh Rugby

Trequarti

Adam Hastings – Gloucester Rugby

Ben Healy – Edinburgh Rugby

George Horne – Glasgow Warriors

Rory Hutchinson – Northampton Saints

Huw Jones – Glasgow Warriors

Blair Kinghorn – Toulouse

Stafford McDowall – Glasgow Warriors

Harry Paterson – Edinburgh Rugby

Ali Price – Edinburgh Rugby

Cameron Redpath – Bath Rugby

Arron Reed – Sale Sharks

Kyle Rowe – Glasgow Warriors

Finn Russell – Bath Rugby

Kyle Steyn – Glasgow Warriors

Duhan van der Merwe – Edinburgh Rugby

Ben White – Toulon