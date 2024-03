NBA, i risultati della notte (17 marzo): Oklahoma City passa su Memphis e rimane in testa, Minnesota insegue. Curry vince il duello con LeBron James

Altra nottata NBA che disegna un altro po’ gli equilibri della lega in vista dei playoff. Vittoria importante per i Minnesota Timberwolves, che passano sul campo degli Utah Jazz per 100-119 e rimangono al terzo posto ad Ovest, in scia ad Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets; è Anthony Edwards a fare la parte del leone con 31 punti e 10 rimbalzi, altra doppia doppia per Naz Reid con 22 e 12. A proposito di Thunder, successo più combattuto del previsto in casa dei Memphis Grizzlies, che sfiorano la rimonta con i 22 punti del rientrante Desmond Bane ma si arrendono ai sei uomini in doppia cifra degli avversari, spicca il 22+11 di Chet Holmgren.

Terza vittoria in fila per i New York Knicks, che passano sul campo dei Sacramento Kings per 91-98 in una sfida abbastanza tirata. Sono i punti di Jalen Brunson a deciderla nel finale, il playmaker ex Dallas Mavericks ne mette a segno 42 rispondendo ai 21+14 di Domantas Sabonis. Di nuovo balzo ad Ovest, bella vittoria dei New Orleand Pelicans sui derelitti Portland Trail Blazers, prestazione da ex con il dente avvelenato di CJ McColllum con 30 punti, 8 assist e 6/12 da tre punti.

Steph Curry si porta a casa la sfida che ha caratterizzato lo scorso decennio di NBA contro LeBron James: i Golden State Warriors ringraziano i 31 punti del proprio playmaker coadiuvato da un Klay Thompson in versione ‘splash brother’ da 26 in uscita dalla panchina. Non basta ai Los Angeles Lakers il quarantello del solito Chosen One. A est sfida appassionante a distanza tra Indiana Pacers e Philadelphia 76ers per il sesto posto che garantirebbe il primo turno playoff, per entrambe vittorie casalinghe rispettivamente su Brooklyn Nets e Charlotte Hornets, i Cleveland Cavaliers invece cadono sorprendentemente con gli Houston Rockets di uno scatenato Jalen Green da 26punti e 11 rimbalzi, affiancato da un Fred VanVleet da 16 assist oltre a 13 punti, e confermano il loro momento negativo (6 ko nelle ultime 10). Senza storia invece il successo dei Chicago Bulls, che sotterrano gli Washington Wizards per 127-98.

NBA, I RISULTATI DELLA NOTTE

Houston Rockets-Cleveland Cavaliers 117-103

New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers 126-107

Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets 109-98

Indiana Pacers-Brooklyn Nets 121-100

Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder 112-118

Chicago Bulls-Washington Wizards 127-98

Utah Jazz-Minnesota Timberwolves 100-119

Sacramento Kings-New York Knicks 91-98