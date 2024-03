NBA, i risultati della notte (12 marzo): Jokic e Doncic trascinano con le triple doppie, Fontecchio risalta nella vittoria Pistons

Sono sei le partite disputate questa notte in NBA, in un momento nel quale sono diverse le cose che fanno parlare nel circolo del basket a stelle e strisce. Tra queste, i 100.000 dollari di multa a Rudy Gobert per aver fatto il gesto dei soldi dopo Timberwolves-Cavaliers e la rottura del legamento crociato di Saddiq Bey, che chiude la stagione del giocatore degli Hawks.

In campo, i Detroit Pistons (11-53) trovano l’undicesima vittoria stagionale battendo per 114-97 gli Charlotte Hornets (16-49) in una partita priva di significato reale per l’annata. Jalen Duren si distingue con 20 punti e 10 rimbalzi, ma ce ne sono anche 22 per Cade Cunningham e 17 per Simone Fontecchio, la cui onda positiva continua. Dall’altra parte 24 di Miles Bridges e 22 di Grant Williams. Rimonta vincente per i Phoenix Suns (38-27), che concedono ai Cleveland Cavaliers (41-24) 41 punti nel primo quarto e poi vincono per 111-117 con il trio Kevin Durant-Devin Booker-Bradley Beal sugli scudi: 37, 27 e 24 punti. Per i padroni di casa 30 di Darius Garland.

I San Antonio Spurs (14-51) cedono di fronte ai Golden State Warriors (34-30) privi di Steph Curry. Alla franchigia di San Francisco bastano i 22 di Jonathan Kuminga e i 21 di Klay Thompson per volare, oltre alla quasi tripla doppia di Chris Paul (19-9-8). Per gli Spurs 27 e 14 rimbalzi di Victor Wembanyama. I Dallas Mavericks (37-28) travolgono per 92-127 i Chicago Bulls (31-34) e si avvalgono di un primo quarto da 16-44 e di un Luka Doncic che, da par suo, viaggia sulla tripla doppia con 27 punti, 12 rimbalzi e 14 assist. Per i Bulls 17 dalla panchina di Onuralp Bitim.

Dalla Slovenia alla Serbia, da Doncic a Nikola Jokic. Anche il Joker recita da protagonista nel (complicato) successo dei Denver Nuggets (45-20) contro una versione rimaneggiata dei Toronto Raptors (23-42): 35 punti, 17 rimbalzi e 12 assist, cui si aggiungono 6 recuperi e 2 stoppate. Bene anche Jamal Murray con 26 e 12 assist. per i Raptors 26 di RJ Barrett e 24 di Kelly Olynyk. Infine, i Boston Celtics (50-14) sono i primi a sfondare il muro delle 50 vittorie stagionali battendo per 99-121 i Portland Trail Blazers (18-46): oltre ai 27 di Jaylen Brown e ai 26 di Jayson Tatum si lasciano guardare anche i 22 di Sam Hauser. Per i Blazers 22 e 15 rimbalzi di DeAndre Ayton.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Detroit Pistons-Charlotte Hornets 114-97

Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns 111-117

San Antonio Spurs-Golden State Warriors 102-112

Chicago Bulls-Dallas Mavericks 92-127

Denver Nuggets-Toronto Raptors 125-119

Portland Trail Blazers-Boston Celtics 99-121