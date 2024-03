NASCAR, il viaggio nella ‘Costa Ovest’ continua a Phoenix

Senza Fontana, impianto in ristrutturazione che si sta preparando per il futuro, la NASCAR Cup Series lascia Las Vegas per spostarsi a Phoenix. Un week-end molto importante attende i protagonisti della principale serie americana riservata alle stock car che successivamente torneranno in Arizona a novembre per l’ambito ‘Championship 4’.

Chase Briscoe (2022), Martin Truex Jr. (2021), Joey Logano (2020) sono coloro che vantano almeno una vittoria in quel di Avondale, impianto che è stato completamente rinnovato nel corso degli anni.

Il cambiamento più significativo è avvenuto nel 2020 da quando la pista ha sottratto a Homestead-Miami il prezioso spot di sede della finale dei Playoffs. L’ovale ha attualmente una metratura di 1 miglio, intervallato da quattro interessanti pieghe (8° per curva 2/10° e 11° per curva 3-4).

La tappa di quest’anno della NASCAR Cup Series segna la prima volta senza Kevin Harvick. Il californiano, ritirato dagli impegni a tempo pieno da qualche mese, detiene l’incredibile primato di 9 acuti in questo tracciato, record di fatto irraggiungibile nel breve termine. Sono ben cinque (2006, 2014, 2015, 2016, 2018), invece, le affermazioni del californiano nella prova primaverile di Phoenix che come accaduto negli ultimi anni si disputerà in 312 giri.