F1, Carlos Sainz: “Giornata difficile, mi sento ancora piuttosto debole. Spero di stare meglio domani”

È stato un giovedì molto complicato a Jeddah per Carlos Sainz, impegnato nelle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita 2024, valido come secondo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Lo spagnolo della Ferrari, che aveva saltato la conferenza stampa di ieri, non è al meglio infatti fisicamente per le conseguenze di un’intossicazione alimentare.

Il 29enne di Madrid, nonostante uno stato di forma lontano dal top, ha completato il programma di lavoro in entrambi i turni firmando il 6° tempo in FP1 ed il 7° in FP2, accusando un gap di 628 millesimi dal leader Fernando Alonso e poco meno di tre decimi dall’altra Rossa di Charles Leclerc nella simulazione di qualifica con gomme soft.

“È stata una giornata davvero difficile: non ho ancora del tutto recuperato da un’indisposizione che mi ha costretto a letto per 24 ore e mi sento ancora piuttosto debole. Sono comunque riuscito a guidare e a sfruttare fino in fondo il tempo in pista. Questo circuito ha tanto grip e le curve molto veloci sono un test davvero esigente per macchine e piloti”, il commento di Sainz.

“Non sono riuscito a spingere al massimo oggi, ma abbiamo completato positivamente il programma e spero di stare meglio domani, così da potermi concentrare al massimo su qualifiche e gara”, aggiunge il pilota iberico al sito ufficiale del team emiliano.