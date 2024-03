Calendario GP Argentina Motocross 2024: orari 9-10 marzo, tv, streaming

Nel corso del weekend andrà in scena il Gran Premio Patagonia-Argentina, primo appuntamento del Mondiale motocross 2024. Ci attende una stagione davvero tutta da vivere, specialmente pensando alla classe regina. Dopo il monologo di Jorge Prado nella scorsa annata, Tim Gajser (Honda) e Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) saranno pronti alla riscossa.

Attenzione anche, ovviamente, allo svizzero Jeremy Seewer (Kawasaki) e l’olandese Calvin Vlaanderen (Yamaha). Ci sarà grande curiosità anche sul belga Jago Geerts (Yamaha) in arrivo della MX2. In casa Italia Mattia Guadagnini (Husqvarna) sarà pronto per un’altra stagione da protagonista, mentre Ivo Monticelli (Beta) e Alberto Forato (Honda) cercheranno di crescere nella classe regina.

Gli orari della tappa in Patagonia? La MXGP vedrà Gara-1 alle ore 17.15 italiane (le ore 13.15 locali), mentre la seconda manche scatterà alle ore 20.10. La MX2, invece, sarà di scena alle ore 16.15 con Gara-1 e alle ore 19.10 con Gara-2.

Come seguire il weekend in tv? Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta streaming su MXGP-Tv, inoltre le manche di gara della MXGP e della MX2 saranno disponibili anche su eurosport.it e discovery+. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di ogni manche.

CALENDARIO GP PATAGONIA-ARGENTINA MOTOCROSS 2024

Sabato 9 marzo

Ore 19.25 Qualifying Race MX2 (20 minuti + 2 giri)

Ore 20.10 Qualifying Race MXGP (20 minuti + 2 giri)

Domenica 10 marzo

Ore 16.15 Gara-1 MX2 (30 minuti + 2 giri)

Ore 17.15 Gara-1 MXGP (30 minuti + 2 giri)

Ore 19.10 Gara-2 MX2 (30 minuti + 2 giri)

Ore 20.10 Gara-2 MXGP (30 minuti + 2 giri)

PROGRAMMA GP ARGENTINA MOTOCROSS: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: MXGP-Tv, Eurosport.it e discovery+

Diretta Live testuale: OA Sport