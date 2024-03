NASCAR, dal COTA si torna a ‘girare a destra’

Torna questo week-end la NASCAR Cup Series all’interno di un tracciato stradale dopo il caratteristico round di Bristol. Per l’occasione ci sarà da divertirsi con la quarta edizione dell’EchoPark Grand Prix, appuntamento che si terrà all’interno del noto ‘Circuit of the Americas’.

Il round che ci apprestiamo a commentare sarà il primo road course in programma per il campionato 2024. Austin spicca infatti nel programma in compagnia dei confermati Sonoma Raceway (California), Chicago Street Circuit (Illinois), Watkins Glen International (New York) e Charlotte Motor Speedway Roval (North Carolina). Come noto non vi sarà più il road course dell’Indianapolis Motor Speedway, da quest’anno verrà infatti riproposta la tradizionale ‘Brickyard 400’ su ovale.

Il COTA viene proposto nella medesima versione che conosciamo per il Mondiale di F1, una pista atipica rispetto alle altre citate nel calendario. Tutti hanno una chance per ben figurare in un evento che negli anni ha regalato parecchie emozioni con finali più che mai imprevedibili e colpi di scena fino alla bandiera a scacchi.

Chase Elliott (2021), Ross Chastain (2022) e Tyler Reddick (2023) sono presenti nell’albo d’oro di questa manifestazione, tutti piloti che notoriamente sono competitivi nei road course. Attenzione alla presenza in pista anche di Kyle Larson (Hendrick Motorsports Chevrolet) e A. J. Allmendinger (Kaulig Racing Chevrolet), piloti che storicamente hanno sempre fatto la differenza nei ‘non ovali’.

Menzione speciale anche per il neozelandese Shane van Gisbergen (Trackhouse Racing Chevrolet #97). Terzo evento in Cup Series per il vincitore della tappa di Chicago dello scorso anno, pronto per una nuova avventura in North America in NASCAR dopo aver vinto tutto in Australia nel Repco Supercars Championship. Ricordiamo che il neozelandese partecipa regolarmente alla NASCAR Xfinity Series con la Chevrolet Camaro #97 del Kaulig Racing in attesa di un possibile programma in Cup Series dal 2025.