Superbike, doppietta BMW in FP1 a Barcellona. 3° Rea, bene anche Bulega e Locatelli

Va in archivio con una doppietta BMW la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2024, valido come secondo round stagionale del Mondiale Superbike. Al Montmelò il miglior tempo assoluto è stato siglato dal turco Toprak Razgatlioglu in 1’41″199 con un vantaggio di soli 46 millesimi sul compagno di squadra olandese Michael Van der Mark e di due decimi sul primo gruppo inseguitore.

Il sei volte campione iridato Jonathan Rea ha piazzato la zampata in extremis, chiudendo in terza posizione con la sua Yamaha a 201 millesimi dalla vetta e precedendo di un’incollatura la Ducati ufficiale di un convincente Nicolò Bulega. Distacco inferiore ai tre decimi dal leader anche per la Yamaha Factory di Andrea Locatelli e per la Ducati GoEleven di Andrea Iannone, entrambi possibili candidati ad un ruolo da protagonista in ottica podio.

Completano il quadro dei primi dieci l’australiano Remy Gardner su Yamaha, l’azzurro Danilo Petrucci ed il britannico Sam Lowes su Ducati e l’americano Garrett Gerloff su Yamaha. Ancor più distanti in graduatoria gli altri azzurri e un paio di big della categoria: 11° Alvaro Bautista, 13° Axel Bassani, 14° il leader del campionato Alex Lowes e 16° Michael Ruben Rinaldi.