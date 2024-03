Moto3, una FP1… non sessione! Nessun tempo registrato: pista bagnata a Portimao

Non comincia sotto i migliori auspici il fine settimana del Gran Premio del Portogallo in quel di Portimao. Alle 10.00 doveva andare in scena la prima sessione di prove libere della Moto3, una sessione ufficialmente cominciata, ma che di fatto non si è tenuta. Pista bagnata, cielo nuvoloso e tantissimi piloti che sono rimasti ai box.

Il tempo è andato avanti a scorrere senza nessun riferimento cronometrico fino alla bandiera rossa sventolata a poco più di dodici minuti dalla fine: i giudici hanno deciso di non far ripartire la sessione e di chiuderla in anticipo.

Prossimo appuntamento con la Moto3 che sarà alle 14.15 con la seconda sessione di prove libere: nel pomeriggio portoghese le condizioni meteo dovrebbero migliorare e dare così l’opportunità a tutti i team di cominciare a fare sul serio e di proiettarsi sul lavoro da svolgere in questo fine settimana, il secondo del Mondiale.