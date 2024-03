Nardi-Paul oggi in tv, ATP Indian Wells 2024: orario, programma, streaming

Oggi (2° match e inizio programma dalle 19.00 italiane) Luca Nardi farà il proprio ritorno in campo. Il giovane pesarese sarà di scena negli ottavi di finale del Masters1000 di Indian Wells e affronterà l’americano Tommy Paul (n.17 del ranking), dopo aver realizzato l’impresa delle imprese: battere Novak Djokovic (n.1 del mondo) e conquistare per la prima volta in carriera l’accesso a un turno del genere in un torneo di questa tipologia.

Un percorso molto particolare quello di Nardi. Sconfitto dal belga David Goffin nell’ultimo turno delle qualificazioni, il nostro portacolori è rientrato in gioco per la rinuncia dell’argentino Tomás Martín Etcheverry. Dal momento che il sudamericano era testa di serie, Luca ha potuto godere anche del bye e quindi ha iniziato il proprio percorso nel tabellone principale dal secondo turno.

La vittoria contro il cinese Zhang Zhizhen ha dato fiducia all’allievo di Giorgio Galimberti, che contro Djokovic ha sciorinato tutto il proprio miglior tennis, approfittando anche di una versione dell’asso serbo lontana dall’eccellenza. In questo modo, Nardi si è conquistato l’approdo al turno citato. Sarà una partita difficile perché il classe 2003 del Bel Paese dovrà essere in grado di resettare dopo la “sbornia” d’entusiasmo del match contro in n.1 del ranking, confrontandosi con un tennista in grande forma e vittorioso nel terzo turno contro il francese Ugo Humbert.

La partita tra Luca Nardi e Tommy Paul, valida per gli ottavi di finale del Masters1000 di Indian Wells, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

NARDI-PAUL OGGI ATP INDIAN WELLS 2024

Mercoledì 13 marzo

STADIUM 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

C. Ruud (9) vs G. Monfils

L. Nardi (LL) vs T. Paul (17)

D. Parry vs M. Sakkari (9) (non prima delle 23.00 italiane)

Y. Yuan vs D. Kasatkina (11) (non prima delle 02.00 italiane di giovedì 14 marzo)

PROGRAMMA NARDI-PAUL ATP INDIAN WELLS 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (205)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e su Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport