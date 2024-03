MX2: in Spagna segnali positivi da parte di Adamo. L’obiettivo adesso è alzare l’asticella

La ripartenza di Andrea Adamo passa dalla prestazione offerta al GP della Spagna, seconda tappa del Mondiale 2024 di motocross, classe MX2. Il pilota, reduce da un inverno molto complesso certificato anche dalle difficoltà scaturite in Argentina, si è reso artefice di un weekend modalità “diesel”, in cui è cresciuto sessione dopo sessione.

Il centauro in forza alla KTM infatti ha chiuso la prima prova centrando il sesto posto, non risparmiandosi una grande battaglia per i piazzamenti che contano, per poi alzare notevolmente la posta in gioco durante gara-2.

La spallata è arrivata al giro numero sette, quando Adamo ha cambiato passo tallonando e sorpassandolo poco dopo De Wolf, provocando così il nervosismo dell’olandese che, dopo la decima tornata, probabilmente per eccesso di foga è caduto, perdendo così terreno sull’italiano.

Il trionfo in gara-2 non può dunque che mettere più sicurezza ad Adamo, attualmente al terzo posto nella classifica piloti con 82 punti, alle spalle di De Wolf (113) e di Laengenfelder (101) che in terra iberica ha portato a casa la seconda e la terza posizione.

Il prossimo 7 aprile, nel terreno amico di Riola Sardo, l’obiettivo sarà alzare ancora di più l’asticella, conducendo due turni d’alto profilo, magari prendendosi anche la vetta della graduatoria generale.