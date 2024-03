MotoGP, Maverick Viñales: “Abbiamo trovato l’assetto giusto: contento di essere tornato su questi standard”

Una prestazione da sogno per Maverick Viñales: lo spagnolo si avvicinava a questa giornata nelle peggiori condizioni possibili, preda di un virus intestinale e febbricitante. Lo spagnolo dell’Aprilia nel Gran Premio del Portogallo a Portimao ha saputo cogliere una seconda posizione in qualifica e la vittoria nella Sprint Race, approfittando al meglio degli errori commessi da Marc Marquez e Francesco Bagnaia.

Queste le sue dichiarazioni a caldo dopo la gara breve: “Oggi onestamente sono contento e sono felice di essere tornato nelle prime posizioni. So che in Qatar non sono andato al mio livello, ho avuto qualche problema con l’assetto”.

Sull’assetto trovato per questa gara: “Qui invece abbiamo trovato subito la quadra giusta e sono molto contento per come stanno andando le cose e sono già concentrato per domani. Intanto però godiamoci la vittoria di oggi, la mia prima con l’Aprilia: sono davvero felice per come si è sviluppata la gara di oggi“.