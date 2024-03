MotoGP, risultati e classifica warm-up GP Portogallo 2024: Martin il migliore, Bastianini vicino e 11° Bagnaia

Andato in archivio il warm-up del GP del Portogallo, secondo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Portimao ultimo turno di prove per verificare la condizione del moto in vista del GP (ore 15.00) in cui ci si aspetta un grande spettacolo. L’incertezza regna sovrana.

Nella Sprint Race di ieri, un successo a sorpresa quello firmato da Maverick Vinales, in sella all’Aprilia, a precedere un grande Marc Marquez (Ducati Gresini) e il terzo spagnolo della serie Jorge Martin (Ducati Pramac). Andranno in cerca di un riscatto Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini.

Pecco, al comando per metà della Sprint, è andato lungo in curva-1 e si è dovuto accontentare della quarta posizione, utile per raccogliere punti e mantenere la vetta della graduatoria generale. Tuttavia, il piemontese vorrà farsi valere nel GP odierno per replicare quanto già fatto in Qatar. Il romagnolo, dalla pole-position, ha avuto ieri un problema all’abbassatore ed è stata una gara sempre alla rincorsa e in cui qualcosa sul piano della consistenza è mancato. Dovrà trovarlo Bastianini se vorrà lottare con i migliori della categoria e farsi largo.

Di seguito i risultati e la classifica del warm-up:

RISULTATI E CLASSIFICA WARM-UP GP PORTOGALLO 2024

1. Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI

2. Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

3. Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM

4. Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA

5. Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA

6. Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM

7. Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM

8. Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA

9. Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI

10. Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI

11. Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

12. Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI

13. Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA

14. Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA

15. Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

16. Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

17. Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI

18. Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA

19. Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM

20. Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA

21. Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA

22. Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI