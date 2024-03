MotoGP, Pedro Acosta non è un semplice rookie. Il predestinato pronto a sparigliare le carte

Il Circus della classe regina inizia a scoprire davvero Pedro Acosta al termine del venerdì del Gran Premio del Qatar, appuntamento d’esordio del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Lusail, sotto la luce dei riflettori, il “Rookie Maravilla” ha brillato in maniera notevole, eccome, nel corso delle prime due sessioni di prove libere della gara inaugurale dell’annata.

Il vincitore del Mondiale Moto3 2021 e della Moto2 nella scorsa stagione, ha iniziato nel migliore dei modi anche nella top class. Il nativo di Mazarrón, infatti, dopo aver messo a segno il terzo tempo nel corso della prima sessione di prove libere (disputate sull’asciutto) a soli 71 millesimi di distacco da Jorge Martin, si è confermato anche nella FP2, su asfalto bagnato, concludendo sempre al terzo posto a 394 millesimi di distacco, questa volta da Marc Marquez.

“Se il buongiorno si vede dal mattino” come si suol dire, ci sarà da divertirsi. Il giovane talento spagnolo classe 2004 ha dimostrato di avere approcciato nel migliore dei modi alla MotoGP. Dopo tre anni da assoluto protagonista nella categorie minori (con due titoli e 16 successi complessivi), ha disputato una serie di test pre-stagionali di alto livello con la sua Gas Gas del team Tech3. Come se non avesse mai fatto altro in carriera.

Pochi fronzoli, tanta sostanza e tempi che si sono dimostrati subito molto interessanti. Si sapeva che Pedro Acosta fosse un talento cristallino. Quello che sta stupendo di lui è la mentalità che sta usando. Serissimo. Attento. Una spugna quando parla con tecnici ed ingegneri per attingere ogni dettaglio o consiglio. Il suo destino è tracciato. Ora starà a lui confermare quanto di buono si dicesse sul suo conto. Successi e titoli saranno la normale conseguenza. Pensare ad una sua vittoria già in questa stagione d’esordio è tutt’altro che utopistico. Il record di precocità di Marc Marquez è in pericolo? Per superarlo avrà tempo fino al GP di Germania del Sachsenring…