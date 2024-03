MotoGP, Pedro Acosta festeggia il suo ottimo esordio: “Davvero una bella giornata, top3 su asciutto e bagnato”

Sorride, ma rimane con i piedi ben saldi al terreno, Pedro Acosta al termine del venerdì del Gran Premio del Qatar, appuntamento d’esordio del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Lusail, sotto la luce dei riflettori, la pioggia ha rovinato i piani, costringendo gli organizzatori a rinviare le pre-qualifiche alla giornata di domani, con due turni di prove libere che sono andati in archivio con tempi interessanti.

Il nativo di Mazarron, ha iniziato nel migliore dei modi anche nella top class. Dopo aver messo a segno il terzo tempo nel corso della prima sessione di prove libere (disputate sull’asciutto) a soli 71 millesimi di distacco da Jorge Martin, si è confermato anche nella FP2, su asfalto bagnato, concludendo sempre al terzo posto a 394 millesimi di distacco, questa volta da Marc Marquez.

Al termine della giornata il talento classe 2004 ha analizzato quanto avvenuto in pista ai microfoni di Sky Sport: “Davvero una bella giornata. Ho avuto buone sensazioni sin dal via della FP1. Penso sia stato importante chiudere le due sessioni nella top3 e, soprattutto, sia sull’asciutto, sia sul bagnato. Un aspetto molto importante”.

L’ex campione del mondo di Moto3 e Moto2 prosegue nel suo racconto: “Penso di avere migliorato la mia guida, quindi la mia moto ha fatto un passo in avanti con il pacchetto previsto per il campionato. Siamo più vicini ai migliori. Qui ovviamente sono favorito dal fatto che abbiamo già svolto i test pre-stagionali. A Portimao e nelle altre piste farò più fatica. La FP2? Importante allenamento sul bagnato, come avevo già fatto nel corso dell’inverno”.