F1, Max Verstappen in pole a Jeddah: “Molto contento del mio primo giro in Q3. In passato qui ci sono state gare folli”

La seconda qualifica della stagione di Formula Uno va in archivio con la pole position di Max Verstappen, che domani partirà davanti a tutti al via del Gran Premio dell’Arabia Saudita 2024. L’olandese della Red Bull è stato davvero perfetto tra i muri di Jeddah, firmando il nuovo record della pista in 1’27″472 e rifilando tre decimi alla Ferrari di Charles Leclerc.

“Oggi è stata una gran giornata. Siamo riusciti a migliorare la macchina nella notte e questo mi ha dato fiducia per attaccare le curve ad alta velocità. Qui avere fiducia fa tutta la differenza per spingerti al limite. Mi sono sentito a mio agio in macchina ed è davvero pazzesco quando vai veloce qui in qualifica”, il commento a caldo del tre volte campione iridato a fine sessione.

“Sono molto contento del mio primo giro in Q3. Il secondo non mi ha soddisfatto allo stesso modo, ma ci siamo divertiti lo stesso ed è arrivata la pole position. La macchina si è comportata molto bene. In passato qui ci sono state gare folli. La pista è difficile, ci sono tanti rettilinei e possibilità di sorpasso”, aggiunge il leader del Mondiale in vista del GP di domani.