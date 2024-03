MotoGP, Pedro Acosta: “Il mio primo podio, che risultato! Moto perfetta dal primo all’ultimo giro”

Pedro Acosta è al settimo cielo dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio del Portogallo, secondo appuntamento del Mondiale MotoGP 2024. Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao si è scritta una pagina di storia del Motomondiale con il “Rookie Maravilla” che ha centrato il suo primo podio in carriera nella top class.

La gara sulla pista dell’Algarve ha regalato emozioni a non finire con cadute illustri (su tutte Pecco Bagnaia) e un podio mai visto prima. La vittoria è andata a Jorge Martin che ha preceduto Enea Bastianini (che approfitta di una caduta in extremis di Maverick Vinales) e terzo proprio lo spagnolo classe 2004, che centra un risultato eccezionale alla sua seconda gara nella top class.

Al termine della gara portoghese Pedro Acosta ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Non so cosa dire! Il team ha svolto un lavoro fantastico! La moto era perfetta dal primo all’ultimo giro, non ho avuto problemi nè a livello di gomme nè al braccio, Ho guidato come so e ne sono felice”.

Il pilota del team Gas Gas Tech3 prosegue nella sua analisi: “Dobbiamo migliorare sotto tanti punti di vista. In primis le qualifiche e la sprint race, ma oggi voglio pensare al mio primo podio in MotoGP. Oggi non c’è il rosso Ducati ma il rosso Gas Gas a brillare. Grazie a tutto il team! Sapevamo che non sarebbe stato semplice ma abbiamo centrato un grande risultato”.