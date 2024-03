MotoGP, Martin in trionfo nella Sprint di Lusail. Fuori dal podio Bagnaia, 5° Marquez

Jorge Martin completa un sabato perfetto a Lusail e, dopo la pole position con il nuovo record della pista, domina anche la Sprint del Gran Premio del Qatar 2024 in occasione del primo round stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Ducati Pramac si conferma un vero specialista della manche breve, raggiungendo la doppia cifra di affermazioni su 21 Sprint Race disputate nella storia della classe regina.

Martinator ha mantenuto la leadership della corsa dal primo all’ultimo metro, difendendo la pole in partenza e restando al comando del gruppo di testa fino al traguardo pur senza riuscire a staccare in 11 giri la KTM del sudafricano Brad Binder e l’Aprilia del catalano Aleix Espargarò, rispettivamente secondo e terzo a meno di 1″ dal vincitore.

Leggermente più staccato il Campione del Mondo in carica Francesco Bagnaia, quarto con la Ducati GP24 ufficiale calando un po’ nel finale ma resistendo per pochi decimi alla rimonta di un competitivo Marc Marquez, 5° al debutto sulla Ducati GP23 del Team Gresini precedendo un ducatista Factory come Enea Bastianini (6°) ed il fratello minore/compagno di squadra Alex.

Da applausi la prestazione del rookie Pedro Acosta, 8° con la KTM del Team Red Bull GasGas Tech3 a soli 4″ dai primi, mentre non vanno a punti gli azzurri del Team Pertamina Enduro VR46, con Marco Bezzecchi solo 11° e Fabio Di Giannantonio caduto nelle battute iniziali. Martin diventa dunque il primo leader del Mondiale dopo la Sprint inaugurale della stagione con un vantaggio di 3 punti su Binder, 5 su Espargarò, 6 su Bagnaia, 7 su Marc Marquez e 8 su Bastianini.

