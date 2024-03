MotoGP oggi, GP Qatar 2024: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, domenica 10 marzo, andrà in scena il GP del Qatar, primo round del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul tracciato di Lusail assisteremo al primo appuntamento stagionale e le emozioni non mancheranno di certo, visto quanto accaduto già nella Sprint Race di ieri. Si è ripreso dove si era lasciato, ovvero con un Jorge Martin velocissimo nel format della Sprint e a primeggiare nelle undici tornate previste.

Scattato dalla pole, lo spagnolo ha potuto imprimere il proprio ritmo e anche gestire il tentativo di rimonta di chi veniva da dietro. Tra questi, Francesco Bagnaia non è andato oltre il quarto posto. Un risultato non soddisfacente per il campione del mondo in carica, desideroso di riscattarsi in vista della gara classica della domenica.

Altro tema di interesse sarà Marc Marquez. Ieri il “93” ha concluso quinto e per una fase della Sprint è stato tra quelli in lizza per il podio. Vedremo se in gara il rendimento dell’asso nativo di Cervera sarà tale da metterlo nelle condizioni di prevalere. In casa Italia, a parte Bagnaia, ci sarà da osservare con attenzione Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi.

La domenica del GP del Qatar sarà trasmessa in diretta televisiva nella sua totalità dai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208). Su TV8, in chiaro, ci sarà la copertura in differita delle gare delle tre categorie, ma non del warm-up della MotoGP. In streaming avremo la trasmissione in diretta su SkyGo e su NOW, mentre su TV8.it ci sarà la differita delle tre corse, come già ribadito. OA Sport vi darà la piena copertura dell’evento.

CALENDARIO GP QATAR MOTOGP 2024 OGGI

Domenica 10 marzo (orari italiani)

Ore 13.40-13.50 MotoGP, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 15.00 Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 16.15 Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 18.00 MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208)

PROGRAMMA GP QATAR 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201) trasmetteranno la diretta tv della domenica del GP di Lusail. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le tre gare in programma, ma non il warm-up.

Diretta streaming: L’appuntamento lusitano della domenica potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederlo sul servizio streaming on demand NOW. Infine ci sarà anche la differita delle gare sul sito internet TV8.it.

Diretta testuale: OA Sport

PROGRAMMA MOTOGP SU TV8

Domenica 10 marzo

Ore 18.30 Moto3, Gara – Differita in chiaro

Ore 19.45, Moto2, Gara – Differita in chiaro

Ore 21.35 MotoGP, Gara – Differita in chiaro