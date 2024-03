MotoGP, Mondiale 2024: tutti gli italiani in gara. Pattuglia azzurra seconda solo a quella spagnola

Nel week end dell’8-10 marzo a Lusail, in Qatar, prenderà il via la stagione della MotoGP. La classe regina per un campionato che si presenta molto interessante. Francesco Bagnaia si presenta da bi-campione del mondo in carica e la motivazione è quella di replicare, nella consapevolezza che le difficoltà saranno maggiori. Gli spagnoli Jorge Martin e Marc Marquez potrebbero mettere in discussione lo status di n.1 di Pecco.

Resta il fatto che Bagnaia è il leader di una pattuglia italiana che nella massima cilindrata può contare su altre cinque unità. Ci si riferisce a Enea Bastianini, compagno di squadra in Ducati ufficiale del piemontese, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, del team gestito da Valentino Rossi, Franco Morbidelli (Ducati Pramac) e a Luca Marini (Honda ufficiale).

Sei i rappresentanti del Bel Paese quindi, che dovranno vedersela con il folto numero di piloti spagnoli. Al di là dei menzionati Martin e Marc Marquez, andranno considerati Maverick Viñales, Aleix Espargaró e Raúl Fernández (Aprilia), Alex Marquez (Ducati Gresini), Joan Mir (Honda), Álex Rins (Yamaha), Augusto Fernández (GasGas) e Pedro Acosta (GasGas), debuttante nella categoria e campione del mondo di Moto2 2023.

Ben 10 i centauri iberici e vedremo se Pecco saprà tenerli a bada sulla base di quanto dimostrato nel corso delle ultime due stagioni.

ELENCO PILOTI MOTOGP 2024

Maverick Viñales (Aprilia)

Aleix Espargaró (Aprilia)

Raúl Fernández (Aprilia)

Miguel Oliveira (Aprilia)

Francesco Bagnaia (Ducati)

Enea Bastianini (Ducati)

Franco Morbidelli (Ducati)

Jorge Martín (Ducati)

Álex Márquez (Ducati)

Marc Márquez (Ducati)

Fabio Di Giannantonio (Ducati)

Marco Bezzecchi (Ducati)

Johann Zarco (Ducati)

Takaaki Nakagami (Honda)

Luca Marini (Honda)

Joan Mir (Honda)

Pedro Acosta (GasGas)

Augusto Fernández (GasGas)

Brad Binder (KTM)

Jack Miller (KTM)

Fabio Quartararo (Yamaha)

Álex Rins (Yamaha)