MotoGP, Maverick Vinales: “Oggi sto meglio, Sprint? Difficile da decifrare”. E sul ritmo…

Maverick Vinales partirà dalla prima fila nella sprint e nella gara lunga del GP del Portogallo, secondo appuntamento del Motomondiale 2024 di MotoGP. Il pilota dell’Aprilia, all’ultimo momento utile, ha alzato il ritmo piazzandosi alle spalle del poleman Enea Bastianini e di fronte a Jorge Martin.

L’iberico nello specifico, utilizzando le soft sia all’anteriore che al posteriore, ha segnato un tempo di 1:37.788, rimediando così un gap di +0.082 rispetto al ducatista, leader in 1:37.706. Una volta approdato al parco chiuso, il nativo di Figures, debilitato da un problema intestinale, ha commentato a caldo la sua prestazione:

“È andata bene; sono contento che mi sono forzato a correre ieri malgrado i problemi, ma era importante per il team avere i dati e migliorare la moto – ha detto Vinales ai microfoni di Sky Sport Italia – Oggi mi sono trovato bene, mi sento a posto. La sprint è difficile da decifrare. Nessuno ha lavorato molto con le gomme quindi c’è tanta roba da vedere“.

Vinales ha poi proseguito: “Penso che non sarà un problema la mia salute oggi, ieri però non uscivo dal bagno e non sapevo se potevo andare in moto. Oggi sto meglio. Ritmo per la sprint? Secondo me 38 alti e qualche 38 e mezzo, verso la fine 39 basso“.