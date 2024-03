MotoGP, Jorge Martin: “Non mi trovo ancora benissimo con il set-up, ma il passo è forte”

Jorge Martin ha stampato il terzo tempo nelle qualifiche di Portimao e scatterà dunque dalla prima fila della griglia nella Sprint odierna e soprattutto nel Gran Premio del Portogallo 2024, valevole come secondo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Ducati Pramac si è attestato a 106 millesimi dalla pole position di Enea Bastianini, inserendosi dietro all’Aprilia di Maverick Viñales e davanti a Francesco Bagnaia.

“Ancora col set-up non mi trovo benissimo, non mi sento al 100% ma sono comunque competitivo. Il passo è forte, tra i più forti, soprattutto con la media usata mi trovo bene. Decidere bene le gomme sarà la chiave per vincere. Penso di soffrire un po’ di più nel time-attack che in termini di passo. Nei long-run posso guidare più tranquillo, invece nel time-attack devi spingere a tutta e soffro un po’ di più, comunque la prima fila era l’obiettivo, ora guardiamo avanti”, dichiara Martinator.

“Per la gara lunga ho già fatto dei buoni tempi con gomme di 24-25 giri e sono contento di questo. Per la Sprint vediamo, perché soprattutto le gomme soft non durano molto e fanno fatica, ma penso che sarà comunque la scelta di tutti quindi bisognerà gestire la posteriore“, il commento a caldo del pilota iberico dopo la qualifica ai microfoni di Sky Sport.