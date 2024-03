MotoGP, Brad Binder: “Stupito dai miglioramenti in frenata della KTM, dobbiamo migliorare per il GP a Lusail”

Un secondo posto per il sudafricano Brad Binder nella Sprint Race del GP del Qatar, primo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Come al solito, Binder si è confermato uomo che con questo format sa esaltarsi e questa piazza d’onore non è affatto causale, alle spalle solo di un super Jorge Martin (Ducati Pramac). Podio completato dall’iberico Aleix Espargaró (Aprilia). Quarto il campione del mondo in carica, Francesco Bagnaia (Ducati) e alle sue spalle Marc Marquez (Ducati Gresini) ed Enea Bastianini (Ducati Gresini).

Come al solito una grande partenza dell’alfiere della scuderia austriaca che si è messo da subito in prossimità di Martin e non ha più mollato la seconda posizione, nonostante la pressione da dietro di Bagnaia e poi anche di Espargaró.

“Una bellissima giornata e sono molto soddisfatto di questo risultato. Abbiamo compiuto un grande miglioramento rispetto a come avevamo iniziato questo week end, soprattutto per la frenata. Gli altri sono avanti come passo gara nel GP, ma noi stiamo lavorando bene“, ha sottolineato Binder. Vedremo quale sarà il rendimento del centauro sudafricano in vista della gara domenicale, considerando il fattore del degrado sulle gomme.