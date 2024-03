MotoGP, Marc Marquez: “Sono carico ma non penso a vittoria o podio, dovrò crescere passo dopo passo”

Marc Marquez è ovviamente il grande protagonista della seconda parte della conferenza stampa (assieme a Fabio Quartararo e Pedro Acosta) che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio del Qatar, attesissimo appuntamento d’esordio del Mondiale di MotoGP 2024.

Sul tracciato di Lusail vedremo la “prima volta” del sei volte campione del mondo della classe regina sulla sua nuova moto: la Ducati del team Gresini. L’attenzione sul Cabroncito è ovviamente massima. “Arrivo a questo appuntamento con una pre-season completamente diversa rispetto a quella a cui ero abituato. Prima dovevo pensare a sviluppare una moto, questa volta mi sono concentrato più su me stesso per adattarmi alla nuova moto”.

Lo spagnolo spiega poi quale potrebbe essere il suo attuale livello in pista: “Non sono partito male, anzi. Posso ancora imparare molto ovviamente, dovrò attingere tantissimo dai miei compagni di marchio. Sulla moto mi sento a mio agio nel complesso. Non sono certo pronto per puntare a vittoria o podio, ma penso che passo dopo passo potremo gettare basi importanti per il prosieguo della stagione”.

La domanda che tutti si fanno, però, è se il nativo di Cervera potrà davvero puntare al titolo. Il classe 1993 è netto: “So che ci sono molte aspettative nei miei confronti ma ricordo bene i 4 anni da cui arrivo. So da dove vengo e so anche dove voglio arrivare. Se mi presentassi qui con la voglia di vincere sarebbe un errore. Dopotutto non vinco da così tanto tempo che ci vorrà pazienza. Ripeto, devo creare le basi giuste con una moto molto veloce, che in tanti piloti guidano alla grande. Ci saranno momenti buoni e altri meno buoni. Occorrerà grande costanza nel tempo”.