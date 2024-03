Moto3, GP Qatar 2024: grande incertezza a Lusail per il primo atto della stagione, italiani outsider

Comincia questo weekend a Lusail con il Gran Premio del Qatar la nuova stagione del Mondiale Moto3. Si riparte senza tre dei primi quattro dell’ultimo campionato (Jaume Masià, Ayumu Sasaki e Deniz Oncu), sbarcati in Moto2, quindi non è semplice almeno sulla carta prevedere le possibili gerarchie della corsa al titolo ed in particolare del GP inaugurale.

In Qatar il gioco della scie ha un grande impatto in questa categoria, quindi è difficile scappare via e le gare sono spesso particolarmente caotiche con un gruppo di testa foltissimo che si gioca le posizioni di vertice fino all’ultimo giro. In ogni caso i test invernali, andati in scena con le nuove gomme Pirelli, hanno fornito alcune indicazioni interessanti in vista del primo Gran Premio dell’anno.

Terzo da rookie nel Mondiale 2023, il colombiano David Alonso non può che essere uno dei favoriti principali per la vittoria in Qatar e per il successo finale in campionato, ma dovrà fare i conti con una serie di avversari estremamente competitivi e dal grande potenziale come Daniel Holgado, Collin Veijer (uno dei migliori debuttanti della passata stagione), Josè Antonio Rueda e Ivan Ortolà.

Da non sottovalutare inoltre dei rookie molto interessanti del calibro di David Almansa e Angel Piqueras, mentre l’Italia proverà a sorprendere con gli outsider Stefano Nepa, Riccardo Rossi e Matteo Bertelle, oltre ai giovanissimi del Team Sic58 Squadra Corse Filippo Farioli e Luca Lunetta.