MotoGP, Jorge Martin: “Una Sprint Race complicata per partenza e gomme. Domani voglio migliorare”

Jorge Martin non è troppo soddisfatto dopo aver concluso al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio del Portogallo, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sullo splendido tracciato di Portimao abbiamo assistito a 12 giri nei quali è successo di tutto con Francesco Bagnaia che sembrava in fuga, poi ha commesso un errore in curva 1 e ha perso tre posizioni.

Tra chi si è giovato di questo errore c’è Jorge Martin che, però, non ne approfitta troppo e centra il gradino più basso del podio alle spalle di un ritrovato Maverick Vinales e un decisissimo Marc Marquez che lo passa proprio in occasione dell’ultimo giro con una staccata che non ha ammesso repliche.

Al termine della gara su distanza ridotta, “Martinator” ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “La gara? Senza dubbio è stata bella ma anche difficile. Sono partito malissimo e, a quel punto, ho cercato di rimontare risultando competitivo rispetto agli avversari. Purtroppo ho avuto qualche problema alle gomme”.

“Ho iniziato con qualche problema al posteriore – sottolinea lo spagnolo – quindi ho riscontrato anche qualche calo nella gomma anteriore, specialmente nelle battute conclusive. Anche per questo motivo ho dovuto rallentare un po’ per non rischiare troppo. Domani arriva la gara lunga. Cercherò di fare meglio di oggi”.