MotoGP, Marc Marquez: “Mi manca ancora fiducia, ma oggi mi sono divertito”

Ha concluso al quinto posto lo spagnolo Marc Marquez la Sprint Race del primo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Lusail (Qatar) l’iberico ha cercato di ottenere il massimo possibile sulla Ducati Gresini, ma alla fine qualcosa è mancato nelle ultime tornate e per lui c’è stato un quinto posto nel giorno del primo sigillo del connazionale Jorge Martin (Ducati Pramac).

“Mi sono divertito e ho superato sul rettilineo. Lottare con una Ducati è più facile perché puoi sorpassare sul rettilineo. Mi mancano ancora tre decimi che hanno gli altri, come Aleix Espargaro o Jorge Martin. Ho commesso un errore al primo giro, mi sono infilato in una bagarre con Fabio Di Giannantonio un po’ assurda e poi ho dovuto spingere tanto per tornare sui piloti davanti“, ha raccontato Marquez ai microfoni.

Analizzando in maniera più dettagliata la sua prova, ha aggiunto: “Mi manca la fiducia per andare più veloce, ma oggi mi sono divertito. Sono andato davanti, poi indietro. È ancora presto per sognare il podio, meglio porsi obiettivi più realisti. Voglio di più, ma ora non posso“.

In conclusione, facendo un’analisi sui valori in pista: “La Ducati va molto bene, ma ci sono dei punti in cui bisogna saperla guidare e non maltrattarla. Il problema è stato di temperatura delle gomme, la pressione si è alzata. Secondo la mia mentalità, è un buon debutto, ma si può fare molto di meglio, vincendo. Sono dove avevo detto, ci sono tre o quattro piloti più veloci di me. Aleix era il più veloce di tutti, penso che per domani sia il favorito se tutto va come oggi“.