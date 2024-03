F1, Vasseur promuove la Ferrari: “Nel 2023 perdevamo un secondo e mezzo al giro…”

Tempo di valutazioni per Frederic Vasseur. L’ingegnere francese della Ferrari si è presentato ai microfoni di Sky Sport per analizzare la prestazione della Rossa, dopo il terzo posto del monegasco Charles Leclerc e il settimo di un grandioso Oliver Bearman, chiamato per sostituire lo spagnolo Carlos Sainz, vittima di un attacco di appendicite.

Il Team Principal della scuderia di Maranello è partito proprio da questo: “Non mi aspettavo un riscontro del genere da un ragazzo di 18 anni e con nessuna esperienza. Ma già nel corso delle qualifiche avevo compreso che stesse avendo l’approccio giusto alle varie cose da fare. Nel corso del GP tutto è andato liscio, ha spinto bene e si è messo alle spalle piloti molto forti. Sono molto contento per lui e la Ferrari Driver Academy”, ha affermato Vassuer.

Parlando della prestazione, le considerazioni del gestore della squadra sono chiare: “Per noi l’analisi è molto positiva. Con questa macchina abbiamo compiuto un grosso passo avanti sulla problematica del degrado e riusciamo a essere più costanti. Ci manca però un po’ di prestazione, ma è lo step che stiamo portando avanti e lo faremo con lo sviluppo. L’anno scorso a Jeddah prendevamo un secondo e mezzo al giro, quest’anno la situazione è chiaramente migliorata e siamo in vantaggio rispetto alle altre Case che non siano la Red Bull“.

E in vista dell’appuntamento in Australia, tra due settimana, le considerazioni sono le seguenti: “Abbiamo dimostrato di essere competitivi su due piste molto diverse come Sakhir e Jeddah. Vedremo in Australia, che è un cittadino dalle caratteristiche particolari. Noi dobbiamo concentrarci su noi stessi e spero che a Melbourne ci sia anche Carlos (Sainz, ndr)“.