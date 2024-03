MotoGP, Jorge Martin: “Un sollievo tornare alla vittoria, so di poter lottare ancora per il Mondiale”

Jorge Martin si impone per la sesta volta in carriera in MotoGP: lo spagnolo del Team Ducati Pramac ha dominato il Gran Premio del Portogallo a Portimao. Martinator è partito bene, ha creato un margine rispetto ai suoi avversari e la sua leadership non è mai stata in discussione per tutti i 25 giri percorsi.

Un successo che porta per la prima volta in carriera Martin in testa al Mondiale al termine di un weekend. Queste le sue impressioni a caldo: “Oggi non ho avuto problemi con la moto e in realtà mi sono sentito bene sin da venerdì. Sapevo di cosa potevo essere capace in questa gara: sono partito subito molto veloce per andare in testa e sono riuscito a gestire bene le gomme, soprattutto il posteriore”.

“Dopodiché passo dopo passo vedevo che, anche se miglioravo i miei tempi, Maverick ed Enea rimanevano sempre molto vicini. Quindi ho cercato di crearmi un piccolo distacco di sette/otto decimi dando del mio meglio e questo è stato sufficiente per la vittoria”.

Sulle ambizioni che ha per questa stagione: “Oggi ho martellato dall’inizio alla fine, cercando di migliorare giro dopo giro e alla fine è un grande sollievo tornare alla vittoria dopo la scorsa stagione perché mi sento molto forte e so di poter lottare per vincere il Mondiale“.