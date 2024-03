MotoGP, Jorge Martin: “Siamo cresciuti dall’anno scorso: non mi aspettavo di andare così forte sul bagnato”

Una prima giornata tranquilla per Jorge Martin: il vice-campione del mondo, nelle prove libere del Gran Premio del Qatar a Lusail, ha spint nella prima sessione arrivando davanti a tutti, anticipando persino Espargarò, Acosta e Marc Marquez. Un feeling buono con la moto, mentre nel secondo turno non ha spinto per non rischiare in condizioni di pioggia.

Questa l’analisi della sua giornata: “Non è importante la posizione nella prima prova libera, sono contento e mi sento bene, siamo migliorati dai test. La moto e io siamo pronti per correre. Non abbiamo sfruttato la seconda sessione di prove, che avrebbe cambiato molto i miei piani per domani”.

Sui progressi fatti dalla scorsa stagione: “È molto simile a dove eravamo la scorsa stagione. Immaginiamo come ci sentiremo domani: forse saremo più veloci, forse faremo più fatica, abbiamo qualche idea su quello che vorremmo provare la mattina, se ci sarà tempo. Il problema rimane quando le gomme sono davvero usurate, ma penso sia normale. È molto meglio rispetto all’anno scorso, non è stato neppure troppo problematico correre con quelle. Le nostre performance di oggi erano buone, siamo competitivi, siamo andati bene sul bagnato e ciò mi ha impressionato”.

Sulle condizioni difficili della seconda sessione di libere: “Le condizioni non mi sono piaciute così tanto, non ho sentito una grande performance dalle gomme ed ho avuto difficoltà nella visibilità. Sono tornato ai box”.