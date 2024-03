MotoGP, Jorge Martin: “Devo migliorare il mio feeling con la GP24, non guido come vorrei”

Una giornata non semplice per Jorge Martin la prima del week end del GP del Portogallo, secondo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. La pioggia del mattino ha condizionato non poco lo stato dell’asfalto, reso decisamente sporco e infido. Per questo, affrontare per i piloti il circuito è stato complicato. L’iberico del Team Pramac ha concluso in quarta posizione nell’overall, rientrando nel novero dei qualificati alla Q2 di domani.

“Non credo che le condizioni fossero ideali per girare con una MotoGP, ma non possiamo controllare il meteo. Speriamo che domani ci possano essere meno problemi“, ha raccontato ai media Martin. L’iberico, comunque, si è mostrato contento del feeling con le mescole in ottica gara, avendo un bel rendimento con il compound medio.

“Il bilancio è positivo. Con la gomma media avevo un ottimo feeling e penso di essere stato uno dei più veloci. Ho provato tutte le mescole e pensavo che con le soft avrei potuto ottenere un riscontro migliore, ma non è stato così perché con le morbide non sono riuscito a migliorare il mio tempo. È una cosa di cui dobbiamo tener conto“, ha affermato lo spagnolo.

“Penso che ci manchi ancora qualcosa, ma non siamo lontani da chi è stato più veloce oggi. Su questa pista è fondamentale partire davanti, altrimenti tutta la tua prestazione ne viene condizionata. Fortunatamente non ho avuto problemi di chattering come in Qatar, ma con questa nuova moto non sono ancora al 100% in ingresso di curva. Inoltre nei cambi di direzione faccio un po’ fatica. Stiamo lavorando su diverse aree per cucirmi la GP24. Sono convinto che quando avrò messo insieme i pezzi, sarà subito il più veloce“, ha concluso Martin.