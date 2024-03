Moto3, Josè Antonio Rueda apre un festival spagnolo, Bertelle, Rossi e Nepa in top14

Josè Antonio Rueda ha chiuso al comando la terza sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar, appuntamento d’esordio del Mondiale di Moto3 2024, dando il via ad un vero e proprio festival spagnolo. Sul tracciato di Lusail abbiamo assistito ad un turno molto indicativo che ha completato la top14 che eviterà la Q1 al momento delle qualifiche.

José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) ha fatto segnare il tempo di 2:03.465 con un vantaggio di 56 millesimi sul colombiano David Alonso (CFMoto Pruestel) che chiude in 2:03.521. Terzo un altro spagnolo Ivan Ortolà (KTM MT) a 59 millesimi. Il festival iberico prosegue con la quarta posizione di David Munoz (KTM BOE) a 330 millesimi e la quinta di Daniel Holgado (Gas Gas Tech3) a 375, mentre è sesto il primo degli italiani Riccardo Rossi (KTM CTP) a 616 millesimi.

Settimo Stefano Nepa (KTM MTA) a 655 millesimi, quindi ottavo l’olandese Collin Veijer (Husqvarna Liqui Moly) a 685, nono lo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 703, mentre completa la top10 l’ennesimo spagnolo, Vicente Perez (Red Bull KTM Ajo) a 814. Nel complesso sei iberici nelle prime 10 posizioni.

Undicesima piazza per Luca Lunetta (Honda SIC58) a 1.013, quindicesima per Filippo Farioli (Honda SIC58) a 1.298, mentre è 17° Nicola Carraro (KTM MTA) a 1.341. Chiude 19° Matteo Bertelle (Honda Snipers) a 1.469. Quest’ultimo, però, entra comodamente nella top14, dato che nella giornata di ieri ha fissato il sesto tempo complessivo. Gli fanno compagnia gli australiani Joel Kelso (KTM BOE) e Jacob Roulstone (Gas Gas Tech3) che staccano il pass per la Q2 assieme al nipponico Ryusei Yamanaka (KTM MT) che beffa Luca Lunetta per 61 millesimi e Filippo Farioli per 121.