MotoGP, GP Qatar 2024: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 8-10 marzo

Siamo pronti per alzare il sipario in maniera ufficiale sul Motomondiale 2024. Nel corso del fine settimana in arrivo (8-10 marzo) infatti andrà in scena il primo appuntamento della stagione, ovvero il Gran Premio del Qatar sul tracciato di Lusail.

Si torna a dare il via alla stagione sulla pista incastonata nel deserto vicino alla capitale Doha, con una tre-giorni di capitale importanza. Da questo weekend, infatti, inizieremo a capire i reali valori in pista, con una MotoGP che si annuncia quanto mai interessante. Francesco Bagnaia dà il via alla sua caccia verso il terzo titolo ma, mai come in questa occasione, i rivali non mancheranno.

Il primo della lista sarà ovviamente Jorge Martin, ma attenzione anche a Marco Bezzecchi. Tutto, però, ruoterà attorno a Marc Marquez. Il Cabroncito darà il via alla sua nuova avventura con la Ducati del team Gresini, con la chiara intenzione di rimettersi in battaglia per podi, vittorie e, perchè no, anche titolo iridato.

Il fine settimana del Gran Premio del Qatar sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201) che trasmetterà le fasi più importanti del weekend. Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno visibili in chiaro le qualifiche e le gare. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su Tv8.it saranno disponibili le differite di qualifiche e gare. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP QATAR 2024 MOTOMONDIALE

Venerdì 8 marzo

Ore 12.00-12.35 Prove libere Moto3

Ore 12.50-13.30 Prove libere Moto2

Ore 13.45-14.30 Prove libere 1 MotoGP

Ore 16.15-16.50 Prove libere 1 Moto3

Ore 17.05-17.45 Prove libere 1 Moto2

Ore 18.00-19.00 Prove libere MotoGP

Sabato 9 marzo

Ore 10.30-11.00 Prove libere 2 Moto3

Ore 11.15-11.45 Prove libere 2 Moto2

Ore 12.00-12.30 Prove libere 2 MotoGP

Ore 12.40-12.55 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 13.05-13.20 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 14.50-15.05 Qualifiche 1 Moto3

Ore 15.15-15.30 Qualifiche 2 Moto3

Ore 15.45-16.00 Qualifiche 1 Moto2

Ore 16.10-16.25 Qualifiche 2 Moto2

Ore 17.00 Gara Sprint MotoGP

Domenica 10 marzo

Ore 13.40-13.50 Warm-up MotoGP

Ore 15.00 Gara Moto3

Ore 16.15 Gara Moto2

Ore 18.00 Gara MotoGP

PROGRAMMA GP BAHRAIN 2024: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). In chiaro su TV8 le differite di qualifiche e gare

Diretta streaming: NOW e SkyGO, tv8.it per qualifiche e gare

Diretta testuale: OA Sport