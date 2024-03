MotoGP, Francesco Bagnaia soddisfatto: “Abbiamo capito l’errore di oggi: domani saremo veloci sin da subito”

Sta diventando una costante e tale si è confermata: Francesco Bagnaia fa grande fatica al venerdì. In ogni caso il due volte campione del mondo, per il rotto della cuffia centrando l’ottavo posto all’ultimo tentativo, è riuscito ad accedere direttamente al Q2 del Gran Premio del Portogallo a Portimao. Vedremo se effettuerà una nuova crescita nella giornata di domani.

Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Non abbiamo avuto troppe difficoltà oggi, il discorso è che lavoriamo costantemente. La GP24 ha bisogno di qualcosa di diverso su questa pista e non è stato semplice perché la pista si è pulita dopo un po’ di tempo e non sapevamo dove andare a parare”.

“Abbiamo preso quindi una strada che era sbagliata e domani torneremo indietro e faremo dei correttivi. L’importante comunque è essere entrati nei 10: siamo riusciti a individuare la strada giusta, quindi sono contento e domani sono sicuro che saremo veloci sin da subito“.

Sulle prospettive in vista di domani: “L’importante era entrare nei 10, poi il tempo per migliorare c’è. Enea ha fatto un gran lavoro ed è andato subito forte. La sua strada è la strada che ha funzionato meglio. Noi abbiamo preso una nuova direzione che non è andata per il verso giusto. Domani scaricheremo più il davanti e tutto andrà bene. Questa pista ha curve velocissime da raccordare, sali e scendi, è un mix tra il Mugello e il Sachsenring“.