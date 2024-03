MotoGP, Francesco Bagnaia rinnova il contratto con la Ducati fino al 2026

La storia continua. Nella settimana che ci porterà al primo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP a Lusail (Qatar), arriva una notizia attesa: il matrimonio tra Francesco Bagnaia e la Ducati continua. Il contratto, in scadenza al termine del campionato 2024, è stato rinnovato per altri due anni. La Casa di Borgo Panigale ha privilegiato la continuità, tenuto conto dei riscontri di Pecco.

Legatosi alla famiglia della Rossa nel 2019, gareggiando con il Team Pramac, la sua ascesa è stata suggellata dall’arrivo nel Team Factory nel 2021, prendendo il testimone di Andrea Dovizioso e conquistando l’iride tra i piloti nella stagione successiva e nel 2023. Sulla base di quanto ottenuto, era prevedibile che il 27enne piemontese e la Ducati proseguissero nel loro cammino in comune.

L’annuncio, prima dell’inizio del Mondiale, è anche una strategia precisa per conferire tranquillità a Bagnaia, che in questo modo potrà essere concentrato esclusivamente sulla conquista del suo terzo titolo consecutivo nella massima cilindrata. Di seguito il comunicato della scuderia italiana:

COMUNICATO DUCATI

“A pochi giorni dall’apertura della stagione MotoGP 2024, Ducati Corse e Francesco Bagnaia mettono nero su bianco un futuro insieme, annunciando la firma dell’accordo che lega il due volte Campione del Mondo MotoGP alla Casa motociclistica di Borgo Panigale anche per le stagioni 2025 e 2026. Il rinnovo del contratto dà continuità a un binomio vincente tutto italiano: una combinazione perfetta tra la tecnologia e le prestazioni della Desmosedici GP e il talento, la passione e la determinazione di Francesco ‘Pecco’ Bagnaia. Nato a Torino nel 1997 e residente a Pesaro, Bagnaia è approdato in Ducati con il team Pramac Racing nel 2019 e, con l’estensione del suo attuale contratto, entrerà in maniera ancora più decisa nella storia della Casa di Borgo Panigale, diventando il secondo pilota a legarsi a Ducati per ben otto anni. Pecco si è messo in luce nel 2020 ottenendo il suo primo podio in MotoGP nella gara di casa a Misano Adriatico e nel 2021 ottiene la promozione nel team ufficiale. Nel suo primo anno in sella alla rossa del Ducati Lenovo Team sfiora la vittoria del titolo mondiale, chiudendo secondo in classifica generale dopo un finale di stagione strepitoso. Il 2022 è l’anno della consacrazione di Bagnaia, che conquista il suo primo titolo piloti in MotoGP, diventando anche il primo italiano a riuscirci con una moto italiana: la Desmosedici GP. Si tratta anche del secondo titolo mondiale piloti per Ducati, dopo quello conquistato da Casey Stoner nel 2007, 15 anni prima. Con il numero 1 sul cupolino Pecco si riconferma Campione del Mondo anche nel 2023 grazie a un’altra stagione esaltante, caratterizzata da 15 podi, 7 vittorie e 7 pole position“.