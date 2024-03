MotoGP, Francesco Bagnaia: “La pista di Portimao mi piace molto, ma la concorrenza sarà agguerrita”

Dopo una settimana di pausa, il Motomondiale riprende il proprio percorso. Il prossimo appuntamento è in Portogallo, sull’impegnativo e spettacolare tracciato di Portimao. I piloti dovranno prepararsi piuttosto bene ad affrontare i saliscendi lusitani, su curvoni da vero e proprio pelo sullo stomaco. Francesco Bagnaia si presenta da leader della classifica generale.

Il due-volte iridato ha saputo rispondere da campione all’assalto di Jorge Martin nella Sprint Race in Qatar, andando a vincere il GP di Lusail. Una dimostrazione di forza del centauro della Ducati ufficiale, che spera da questo punto di vista di replicare quanto fatto nel 2023 sul circuito portoghese. Pecco, infatti, si impose sia nella Sprint e che nella gara domenicale.

“Portimao è una pista che mi piace molto e dove in passato siamo sempre stati veloci. Anche quest’anno abbiamo il potenziale per fare bene, ma non sarà facile: mi aspetto tanti avversari in grado di lottare per la vittoria e una competizione molto agguerrita“, ha dichiarato Bagnaia (fonte: ANSA).

L’avversario principale dovrebbe essere proprio Martin, che ha dato conferma di aver ricominciato l’annata nello stesso modo in cui aveva concluso la precedente. Attenzione poi a Marc Marquez, tra i piloti che meglio nel tempo ha saputo adattarsi alle caratteristiche del circuito lusitano. In sella alla Ducati Gresini, Marc potrebbe essere una mina vagante per le primissime posizioni.