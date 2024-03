MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Buona gara d’esordio, peccato per un problema ai freni”

Fabio Di Giannantonio è soddisfatto al termine del Gran Premio del Qatar, appuntamento d’esordio del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Lusail il portacolori del team Ducati Pertamina VR46, infatti, ha chiuso in settima posizione confermando il suo buon inizio di stagione, distanziando nettamente il compagno di team Marco Bezzecchi di 10″.

La gara è stata vinta da Francesco “Pecco” Bagnaia che ha preceduto Brad Binder e Jorge Martin che si sono divisi i posti sul podio. Quarta posizione per Marc Marquez, quinta per Enea Bastianini, mentre è sesto Alex Marquez. Settimo Fabio Di Giannantonio, ottavo Aleix Espargarò, nono Pedro Acosta, mentre chiude la top10 Maverick Vinales.

Al termine della gara di Lusail, il pilota romano ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono contento del risultato. Partire con una settima posizione non è male. Sinceramente mi aspettavo qualcosina in più, ma ho avuto un problema ai freni. In ogni curva la leva mi dava qualche problema. Dovremo capire il perché. Ad ogni modo la gara è stata buona e ho limitato i danni. Complimenti alla squadra che ha fatto un grandissimo lavoro”.