MotoGP, Bagnaia impone la propria legge e vince di forza il GP del Qatar! Marquez non strabilia

Dopo un avvio di weekend in sordina, Francesco Bagnaia ritrova il potenziale evidenziato nei test invernali e vince con grande autorità il Gran Premio del Qatar 2024, appuntamento inaugurale della nuova stagione per il Mondiale MotoGP. Il campione iridato in carica, al 19° successo della carriera in top class, ha sfoderato una prestazione micidiale portandosi al comando della corsa durante il primo giro e conservando la leadership fino alla bandiera a scacchi.

“Pecco” ha imposto un ritmo davvero notevole, scappando via nella fase centrale di gara e mantenendo un gap di circa 1″ sugli inseguitori di fatto fino al traguardo, aggiudicandosi il primo GP dell’anno e chiudendo il fine settimana di Lusail in vetta al Mondiale. Da applausi anche la prova del sudafricano Brad Binder, che replica il secondo posto della Sprint sulla KTM resistendo al forcing finale del pole-man Jorge Martin.

Lo spagnolo del Team Pramac, dopo aver dominato il sabato tra qualifiche e Sprint Race, si è dovuto accontentare del terzo gradino del podio precedendo le altre Ducati di Marc Marquez (solido 4° con la GP23 del Team Gresini), Enea Bastianini (5° con una discreta ma tardiva rimonta negli ultimi 10 giri), Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, per un quadro complessivo che vede ben 6 ducatisti nella top7.

Da sottolineare infine il positivo nono posto di Pedro Acosta, che ha impressionato nella prima metà di gara accarezzando addirittura il sogno di lottare per il podio al debutto in MotoGP sulla KTM del team Red Bull GasGas Tech 3. Al termine del primo round della stagione, Bagnaia guida la classifica generale del campionato a quota 31 punti con un vantaggio di 2 lunghezze su Binder, 3 su Martin, 13 su Marc Marquez, 16 su Bastianini e Aleix Espargarò, 18 su Alex Marquez, 22 su Di Giannantonio e Acosta.

CLASSIFICA GP QATAR MOTOGP 2024