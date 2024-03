MotoGP, Enea Bastianini: “Sono stato conservativo, mi aspettavo un drop più importante della gomma”

Per quanto visto nei test invernali ed in qualifica (3° tempo), va in archivio con un bilancio al di sotto delle aspettative il primo weekend di gara della stagione per Enea Bastianini. Il romagnolo del team ufficiale Ducati ha infatti ottenuto a Lusail un sesto posto nella Sprint del sabato ed un quinto nella gara lunga valevole per il Gran Premio del Qatar 2024 di MotoGP.

“Non mi sono acceso un po’ per scelta, perché mi aspettavo un drop più importante della gomma. Alla fine invece, visto com’era andata ieri, c’è stato meno degrado del previsto. Sono stato conservativo, ma mi dispiace perché sapevo che si poteva fare qualcosina meglio. Non avrei avuto comunque il passo di Pecco ma un po’ mi dispiace“, racconta l’azzurro sulla gara odierna.

“Visti i test mi aspettavo di più da questa pista, invece le condizioni sono cambiate e da venerdì siamo rimasti più o meno lì, senza migliorare tanto. Analizzeremo i dati per cercare di capire cosa non ha funzionato bene. Poi ho un conto in sospeso con Portimao, quindi cercherò di essere più competitivo“, aggiunge ‘Bestia’ ai microfoni di Sky Sport.

“Credo che questa gara ci sia servita tanto perché ho dato molte indicazioni al team sulle mie sensazioni generali e sarebbe bello rifarne un’altra, ma purtroppo non si può. Sento che ancora non ho ancora la moto cucita addosso al 100%, ma mi trovo meglio rispetto alla moto vecchia, quindi abbiamo margine per fare passi avanti. Le vibrazioni? Fino a ieri sono state critiche, c’è stato subbuglio dentro il box, ma oggi me ne aspettavo di più. Speriamo non si ripetano in futuro“, conclude Bastianini.