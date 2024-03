MotoGP, Bagnaia esce con le ossa rotte da Portimao: mancanza di prestazione e la frittata con Marquez

Si vince e si perde e su questa sconfitta Francesco Bagnaia dovrà riflettere. Un weekend difficile per Pecco quello di Portimao, sede del secondo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Se nel 2023 la tappa lusitana era stata territorio di conquista per il piemontese, il migliore di gara sprint e domenicale, quest’anno le cose non sono andate per il verso giusto.

Il feeling non c’è mai stato e, al di là del quarto posto della Sprint, a mancare è stata soprattutto la prestazione in gara. A fronte di un Jorge Martin scatenato e convincente, la reazione di Bagnaia non è stata quella che ci si aspettava su uno dei tracciati prediletti. Il n.1 è rimasto invischiato nelle lotte con il super rookie, Pedro Acosta, e Marc Marquez.

Mancanza anche di lucidità nella gestione del confronto con Marc, considerando il modo in cui si sono incrociate le traiettorie e la gara è finita per entrambi. Un brutto modo per chiudere un fine-settimana in cui andrà fatto un bell’esame di cosa non ha funzionato. In Qatar si erano spese parole al miele per Pecco, stavolta invece è giusto porre l’accento sugli aspetti negativi.

La classifica non sorride al piemontese, ora quarto a -23 da Martin. Certo, si è solo alla seconda gara, ma in questa lotta la componente psicologica è importante e quanto porta via dal round lusitano è di sicuro confortante per lo spagnolo e non per il pilota nostrano.