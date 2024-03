Motocross, non solo Andrea Adamo in MX2: le novità Andrea Bonacorsi e Ferruccio Zanchi fanno sognare l’Italia

Con il Gran Premio di Patagonia-Argentina sul tracciato di Villa La Angostura nel corso del prossimo fine settimana scatterà ufficialmente la nuova stagione del motocross. Il Mondiale MX2 2024 si prepara per alzare il sipario su di sé con il consueto carico di giovani tutti da scoprire in un campionato che si annuncia, come tradizione, sempre vibrante e ricco di emozioni.

Un anno fa l’Italia ha vissuto il trionfo del nostro Andrea Adamo, capace di tenersi lontano dai guai e, grazie ad una eccezionale costanza di risultati, è andato a mettere le mani sul titolo iridato. Il nativo di Calatafimi Segesta è prontissimo per mettere in palio il suo trono, con la chiara intenzione di centrare uno storico bis.

Ma, giova ricordarlo, Andrea Adamo non sarà il nostro unico portacolori in questo Mondiale MX2 2024. Avremo altri due piloti, infatti, che terranno alto il nome dell’Italia nel mondo degli sterrati. Si tratta di Andrea Bonacorsi e Ferruccio Zanchi. Andiamo a conoscere meglio questi due giovanissimi talenti di casa nostra.

Andrea Bonacorsi è nato a Bergamo il 23 aprile 2003 (ma vive a Scanzorosciate). Vanta già un titolo italiano junior nella 125 nel 2020, mentre nel 2022 ha concluso sesto nell’Europeo EMX250, prima dello splendido titolo del 2023. Il lombardo correrà nel Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team e cercherà subito di far capire di che pasta è fatto.

Ferruccio Zanchi, invece, sarà il pilota di riferimento del team Honda HRC, per un ritorno in pompa magna del colosso nipponico in MX2. Stiamo parlando di un vero e proprio predestinato. A 16 anni, Ferruccio ha debuttato nel 2023 nell’Europeo 250, ottenendo 5 podi e chiudendo con un ottimo quarto posto. Ora, a 17 anni e mezzo, è pronto per il suo primo Mondiale MX2. Stiamo vedendo nascere una stella?