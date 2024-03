Moto3, tutti gli italiani iscritti al Mondiale 2024: 2 le novità, la pattuglia si rinfoltisce

Siamo sempre più vicini all’inizio del Motomondiale 2024: il Gran Premio del Qatar segnerà l’inizio della nuova stagione da Lusail e in tutte e tre le classi c’è grande curiosità nel valutare novità, possibili sorprese e come si comporteranno i big e i favoriti.

Nella classe inferiore, ossia la Moto3, classe che ha visto passare tutti i grandi del motociclismo, quest’anno avremo sei italiani al via: Filippo Farioli, Matteo Bertelle, Stefano Nepa, Riccardo Rossi e le novità Nicola Carraro e Luca Lunetta. Tante speranze sono riposte in Stefano Nepa, atteso alla stagione del salto di qualità. Il classe 2001 di Giulianova è alle porte della settima annata a questa categoria e il salto di qualità è atteso: non è ancora salito sul podio in carriera. Al terzo anno con il team Angeluss MTA ci si attende una stagione di grande costanza.

Discorso simile si può fare su Matteo Bertelle, classe 2004 alla terza stagione nel Motomondiale e alla seconda con il Rivacold Snipers Team. Sarà il primo pilota della squadra italiana ed è chiamato anche lui a salire per la prima volta sul podio, dopo un’ultima stagione chiusa al 18esimo posto.

Daranno vita al nuovo team SIC58 Squadra Corse Filippo Farioli e il rookie Luca Lunetta. Farioli non ha incantato alla prima stagione nel Motomondiale lo scorso anno con Tech3, chiudendo al 24esimo posto il Mondiale. E’ stato infatti spesso oscurato dal compagno Daniel Holgado, che era in lotta per il titolo. Lunetta sarà al suo debutto assoluto e il romano arriva con grandi credenziali: lo scorso anno è stato vice-campione del JuniorGP dietro al solo Ángel Piqueras. Infine ci saranno Riccardo Rossi e Nicola Carraro: per Rossi sarà dura in sella a una moto non competitiva come CIP Green Power, mentre c’è curiosità nel vedere Carraro all’esordio: il classe 2002 arriva dopo una lunga gavetta nelle categorie minori.