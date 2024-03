Motocross, GP Argentina 2024: orari MXGP e MX2, programma, tv, streaming

Dopo oltre cinque mesi di letargo, torna protagonista questo week end in Argentina il Mondiale Motocross con la prima tappa della stagione 2024 per le classi MXGP e MX2. Il lunghissimo tour globale del Circus comincia dunque a Villa La Angostura nel fine settimana 9-10 marzo e lo spettacolo non mancherà di certo.

Nella classe regina lo spagnolo Jorge Prado cercherà di difendere il titolo conquistato l’anno scorso. L’iberico dovrà guardarsi da chi l’iride ha saputo già sfoggiarlo in passato, ovvero lo sloveno Tim Gajser e l’olandese Jeffrey Herlings, senza ovviamente dimenticarsi del francese Romain Febvre. In casa Italia peserà l’assenza di Mattia Guadagnini, per via di un infortunio in allenamento, ovvero una frattura della scapola e lesioni ai tessuti molli dell’avambraccio.

Nella MX2 Andrea Adamo, fantastico trionfatore del campionato dell’anno passato, vorrà confermarsi tale. Gli avversari saranno il belgi Liam Everts, Lucas e Sacha Coenen. Tra le fila nostrane, vedremo poi cosa sapranno fare Andrea Bonacorsi e Ferruccio Zanchi, talenti del nostro Motocross.

Tutte le sessioni del fine settimana sudamericano verranno trasmesse in diretta streaming su MXGP-Tv, inoltre le manche di gara della MXGP e della MX2 saranno disponibili anche su eurosport.it e discovery+. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale del primo Gran Premio della classe regina con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP ARGENTINA MOTOCROSS 2024

Sabato 9 marzo (Orari italiani)

Ore 19.25 manche di qualifica MX2 a Villa La Angostura (Argentina)

Ore 20.10 manche di qualifica MXGP a Villa La Angostura (Argentina)

Domenica 10 marzo (Orari italiani)

Ore 16.15 gara-1 MX2 a Villa La Angostura (Argentina)

Ore 17.15 gara-1 MXGP a Villa La Angostura (Argentina)

Ore 19.10 gara-2 MX2 a Villa La Angostura (Argentina)

Ore 20.10 gara-2 MXGP a Villa La Angostura (Argentina)

PROGRAMMA GP ARGENTINA MOTOCROSS 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista (programmazione da confermare)

Diretta streaming: MXGP-Tv trasmetterà tutte le sessioni del week end, mentre su eurosport.it e discovery+ saranno visibili tutte le gare.

Diretta Live testuale: OA Sport